KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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21.05.2026 15:40:06
Milliarden-Deal besiegelt: So teuer wird Deutschlands Einstieg bei KNDS
Vom Familienunternehmen zum Staatsprojekt: Mit dem Einstieg bei KNDS sichert sich Berlin Einfluss auf einen der wichtigsten Waffenhersteller Europas. Doch der Deal hat seinen Preis.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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