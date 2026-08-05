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05.08.2026 13:55:38
Milliarden-Erträge aus festgesetztem Russen-Geld für Ukraine
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Ukraine kann mit einer weiteren Milliarden-Unterstützung aus Erträgen von festgesetztem russischem Geld rechnen. Die EU erhielt eine Zahlung in Höhe von 1,4 Milliarden Euro an außerordentlichen Gewinnen aus den Zinsen, die von den immobilisierten Vermögenswerten der russischen Zentralbank stammen, wie die EU-Kommission mitteilte. Es ist die fünfte Tranche dieser Art. Das Geld wird für laufende EU-Unterstützungsmaßnahmen für die Ukraine verwendet.
Infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind in der EU Vermögenswerte der russischen Zentralbank festgesetzt, der größte Teil davon wird vom Finanzinstitut Euroclear mit Sitz in Brüssel verwaltet. Ende Juni 2026 entfielen 202 Milliarden Euro der Bilanzsumme des Instituts auf sanktionierte russische Vermögenswerte.
Während die Vermögenswerte selbst immobilisiert bleiben, gehören die Zinsen auf die Barmittel nicht Russland, so die EU-Kommission. Seit ihrer Immobilisierung haben die russischen Vermögenswerte den Angaben nach insgesamt acht Milliarden Euro an außerordentlichen Gewinnen erwirtschaftet./rdz/DP/stw
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