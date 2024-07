Milliarden-Förderung für Wasserstoffprojekte

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung investiert Milliarden in zukunftsweisende Wasserstoffprojekte. Gefördert werden Vorhaben zur Erzeugung von grünem, also klimafreundlichem Wasserstoff sowie zur Speicherung und zum Transport, wie das Wirtschaftsministerium in Berlin mitteilte. Bund und Länder vergeben demnach zusammen 4,6 Milliarden Euro an 23 Projekte.

"Mit der Förderung von Wasserstoffprojekten gehen wir einen wichtigen Schritt hin zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Wirtschaft in Europa und darüber hinaus", erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck. Eine leistungsfähige Wasserstoffinfrastruktur spiele eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung der Industrie und des Energiesektors. "Wasserstoffleitungen werden die Lebensadern der Industriezentren sein. Damit schaffen wir die Voraussetzung für klimaneutrales Wachstum", betonte Habeck.

Bei den geförderten Projekten geht es nicht nur um die Produktion von grünem Wasserstoff in großem Maßstab, sondern auch um innovative Speicherlösungen, eine effiziente und sichere Lagerung und Transport-Infrastruktur von bis zu 2000 Kilometern Länge. Ein Teil der Fördermittel stammt aus einem EU-Topf. Die Unternehmen selbst investieren zusätzlich 3,3 Milliarden Euro. Insgesamt kommt man laut Ministerium so auf ein Investitionsvolumen von etwa 7,9 Milliarden Euro bis 2030./tam/DP/mis