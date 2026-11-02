Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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02.11.2026 19:42:52
Milliarden für Rechenleistung: Anthropic meldet vor IPO gewaltiges Umsatzplus - und Milliardenverlust
Der Quartalserlös von Anthropic springt um sagenhafte 1100 Prozent. Trotzdem schreibt das KI-Unternehmen tiefrote Zahlen. Aus veröffentlichten Unterlagen geht auch hervor, mit welch schwindelerregenden Summen Anthropic in den nächsten Jahren plant.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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