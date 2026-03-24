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WKN DE: A40AE4 / ISIN: ES0105777017

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Beauty-Zusammenschluss 24.03.2026 17:05:00

Milliarden-Fusion voraus? Puig-Aktie explodiert - Estée Lauder unter Verkaufsdruck

Milliarden-Fusion voraus? Puig-Aktie explodiert - Estée Lauder unter Verkaufsdruck

Der US-Kosmetikkonzern Estée Lauder verhandelt mit Puig Brands über eine Übernahme der spanischen Beauty-Gruppe.

Das US-Unternehmen bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht des Wall Street Journal. Eine Vereinbarung sei jedoch noch nicht erzielt worden. Durch den Zusammenschluss würden sich zwei der größten Kosmetikunternehmen der Welt vereinen.

Puig und Estée Lauder: Milliarden-Deal zwischen Barcelona und New York zeichnet sich ab

Das Wall Street Journal hatte zuvor unter Berufung auf informierte Personen gemeldet, dass beide Unternehmen eine Kombination aus Bargeld und Aktien diskutiert hätten. Weitere Einzelheiten seien zunächst nicht in Erfahrung zu bringen gewesen.

Puig hat seinen Sitz in Barcelona und einen Marktwert von rund 10 Milliarden Dollar. Estée Lauder hat einen Marktwert von über 30 Milliarden Dollar. Ende 2022 schloss das Unternehmen einen rund 2,8 Milliarden Dollar schweren Deal für Tom Ford ab - die bis dahin größte Übernahme in der Firmengeschichte.

Portfolio-Erweiterung: Estée Lauder will Marktführerschaft im Prestige-Beauty-Segment festigen

Ein Deal würde das schon weitreichende Portfolio von Estée Lauder, zu dem Clinique, M.A.C, Bobbi Brown Cosmetics und Le Labo gehören, weiter ausbauen. Zudem würde das familiengeführte Unternehmen seine Position als führender Anbieter im sogenannten Prestige-Beauty-Segment festigen.

Puig, das ebenfalls noch familiengeführt ist, verkauft Parfüms, Mode, Make-up und Hautpflegeprodukte von Marken wie Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, Byredo und Dr. Barbara Sturm. Puig ernannte erst vergangene Woche einen neuen CEO mit Jose Manuel Albesa.

Wie die Aktien von Estée Lauder und Puig auf die Verhandlungen reagieren

Anleger von Estée Lauder zeigten sich im NYSE-Handel am Montag nur wenig begeistert von den Übernahme-Aussichten: Die Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise 9,30 Prozent tiefer bei 71,95 US-Dollar. Ganz anders bei dem spanischen Übernahmeziel: Puig Brands-Aktien legten im NASDAQ-OTC-Handel um 11,16 Prozent auf 19,60 US-Dollar zu. Im Handel an der Börse Madrid geht es für das Papier zeitweise um 14,26 Prozent nach oben auf 17,79 Euro.

Alexandra Hesse, Evelyn Schmal, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at mit Material von Dow Jones Newswires

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Bildquelle: salarko / Shutterstock.com,stock.adobe.com

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Puig Brands SA Registered Shs 17,58 1,74% Puig Brands SA Registered Shs

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