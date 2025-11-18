Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
18.11.2025 18:31:38
Milliarden-Geldspritze für OpenAI-Rivalen Anthropic
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Die KI-Firma Anthropic, einer der wichtigsten Rivalen des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, bekommt eine milliardenschwere Finanzspritze. Der Chip-Spezialist NVIDIA investiert bis zu zehn Milliarden Dollar und der Software-Riese Microsoft bis zu fünf Milliarden.
Die Partnerschaft bindet Anthropic zugleich enger an die beiden Konzerne: Anthropic verpflichtete sich, Rechenleistung aus Microsofts Computer-Cloud im Wert von 30 Milliarden Dollar zu beziehen, und wird auch in großem Stil KI-Chipsysteme bei Nvidia kaufen.
Microsoft war ein früher Unterstützer von OpenAI und sicherte sich damit auf Jahre den Zugang zu KI-Technologie des ChatGPT-Entwicklers. Künftig werde man auch KI-Modelle von Anthropic nutzen, OpenAI bleibe aber ein zentraler Partner, sagte Microsoft-Chef Satya Nadella.
Von Anthropic kommt der ChatGPT-Konkurrent Claude, der stark auf den Einsatz in Unternehmen ausgerichtet ist. In die KI-Firma investierten auch Google (Alphabet C (ex Google)) und Amazon. Nach Informationen des Wirtschaftssenders CNBC wurde Anthropic bei der Finanzspritze insgesamt mit 350 Milliarden Dollar bewertet./so/DP/jha
