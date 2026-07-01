Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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01.07.2026 13:45:08
Milliarden-Investitionen: Microsoft will weiteres KI-Rechenzentrum in NRW bauen
Künstliche Intelligenz verändert Wirtschaft und Gesellschaft rasant. Mit einem weiteren geplanten KI-Rechenzentrum von Microsoft soll Nordrhein-Westfalen zu einem zentralen Baustein dieser Entwicklung werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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30.06.26