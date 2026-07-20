Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Produktion
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20.07.2026 15:20:42
Milliarden-Sparte Tiernahrung: Nestlé rüstet in Italien auf, Aktie gerät ins Hintertreffen
Wie die Nestlé-Sparte Purina mitteilte, investiert sie 520 Millionen Schweizer Franken in ein italienisches Werk zur Herstellung von Nassfutter für Katzen und Hunde. Die Produktion in Mantua soll 2029 anlaufen.
"Super-Premium-Nassfutter für Haustiere ist derzeit besonders attraktiv", sagte Rafael Lopez, CEO von Nestlé Purina PetCare Europe.
Nestlé hatte dieses Jahr Pläne bekannt gegeben, 370 Millionen Franken für eine neue Nassfutterfabrik für Haustiere in Brasilien aufzuwenden. Im Schweizer Handel verliert die Nestlé-Aktie zeitweise 0,71 Prozent auf 84,94 Franken.
DJG/DJN/mgo/ros
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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com
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