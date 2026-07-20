Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Produktion 20.07.2026 15:20:42

Milliarden-Sparte Tiernahrung: Nestlé rüstet in Italien auf, Aktie gerät ins Hintertreffen

Milliarden-Sparte Tiernahrung: Nestlé rüstet in Italien auf, Aktie gerät ins Hintertreffen

Nestlé baut seine Produktionskapazität für Tierfutter aus.

Wie die Nestlé-Sparte Purina mitteilte, investiert sie 520 Millionen Schweizer Franken in ein italienisches Werk zur Herstellung von Nassfutter für Katzen und Hunde. Die Produktion in Mantua soll 2029 anlaufen.

"Super-Premium-Nassfutter für Haustiere ist derzeit besonders attraktiv", sagte Rafael Lopez, CEO von Nestlé Purina PetCare Europe.

Nestlé hatte dieses Jahr Pläne bekannt gegeben, 370 Millionen Franken für eine neue Nassfutterfabrik für Haustiere in Brasilien aufzuwenden. Im Schweizer Handel verliert die Nestlé-Aktie zeitweise 0,71 Prozent auf 84,94 Franken.

DJG/DJN/mgo/ros

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

NVIDIA unter Druck im Bewertungsrennen: Apple-Aktie greift nach der Börsenkrone
Rekordquartal treibt AMC-Aktie: Kino-Boom übertrifft alle Erwartungen
Kaufgelegenheit oder Risiko? So sieht Morningstar die Palantir-Aktie nach ihrem Kurseinbruch

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Nachrichten