Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
15.03.2026 16:02:00
Milliarden-Steuerhinterziehung auf Amazon: US-Händler droht Anklage in Italien
Chinesische Händler auf Amazon sollen die italienische Mehrwertsteuer umgangen haben. Für vier Amazon-Verantwortliche könnte das auf der Anklagebank enden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!