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Übernahme voraus 21.10.2026 22:56:00

Milliarden-Übernahme: EQT verhandelt offenbar über Qiagen - Aktie höher

Milliarden-Übernahme: EQT verhandelt offenbar über Qiagen - Aktie höher

EQT könnte bei QIAGEN kurz vor einem milliardenschweren Deal stehen. Ein mögliches Angebot sorgt für Bewegung rund um den Diagnostikkonzern und wirft Fragen über die Zukunft des Unternehmens auf.

Der schwedische Finanzinvestor EQT steht Kreisen zufolge vor einem erfolgreichen Übernahmeangebot für den Labordienstleister und Diagnostikkonzern QIAGEN. Der Aufsichtsrat dürfte in Kürze einem Angebot von 46,50 Euro je Aktie zustimmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine offizielle Mitteilung könne noch an diesem Tag erfolgen.

Aus dem Handel gegangen war die QIAGEN-Aktie am Mittwoch nahezu unverändert bei 42,80 Euro. Im US-Handel notierte das Papier zuletzt zwei Prozent höher.

Übernahme im Wert von knapp zehn Milliarden Euro

Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen worden, hieß es in dem Bericht weiter. Mit einem Volumen von knapp zehn Milliarden Euro wäre es eine der größten Übernahmen im europäischen Gesundheitssektor in diesem Jahr.

Die Übernahmeofferte käme nicht überraschend, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg schon seit Monaten über ein Interesse und Gespräche mit potenziellen Investoren berichtet hatte. Demnach hatten auch Gesellschaften wie etwa der US-Finanzinvestor KKR (KKRCo) ein Auge auf den Konzern geworfen. Am Dienstagabend hatte Bloomberg dann von fortgeschrittenen Verhandlungen mit EQT über ein Gebot berichtet.

QIAGEN prüft strategische Optionen

QIAGEN hatte bereits im Frühjahr bestätigt, mithilfe von Banken strategische Optionen auszuloten. Diese Suche sollte unter dem neuen Konzernchef Jonathan Pratt weitergeführt werden, der sein Amt Anfang September angetreten hatte.

Die Spekulationen um einen Verkauf beflügelten seit einiger Zeit auch den QIAGEN-Kurs. Das Papier hat auf Sechsmonatssicht um fast ein Viertel zugelegt.

NEW YORK (dpa-AFX)

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QIAGEN-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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