WKN DE: A414N7 / ISIN: GB00BMHVL512

Meilenstein erreicht 20.02.2026 12:51:00

Milliarden-Umsatz erstmals geknackt - doch Klarna-Aktie stürzt ab

Milliarden-Umsatz erstmals geknackt - doch Klarna-Aktie stürzt ab

Klarna erzielt im vierten Quartal 2025 erstmals einen Milliardenumsatz und treibt seine Transformation zur globalen Digitalbank massiv voran.

• Klarna erreicht erstmalig Quartalsumsatz von über einer Milliarde US-Dollar
• Zahl der Bankkunden verdoppelt sich
• Rekordzuwachs an neuen Händlern

Der Zahlungsdienstleister Klarna hat im vierten Quartal 2025 erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde US-Dollar überschritten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Mit einem Erlös von 1,082 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, und einem Bruttowarenwert von 38,7 Milliarden US-Dollar (+32 Prozent gegenüber Q4 2024) übertraf Klarna die eigenen Prognosen. Der Umsatz lag laut Investing.com auch leicht über den Analystenschätzungen von 1,07 Milliarden US-Dollar. Besonders der US-Markt erwies sich mit einem Umsatzplus von 58 Prozent als Wachstumstreiber; hier nutzten mittlerweile 11 Prozent der Bevölkerung innerhalb der vergangenen zwölf Monate die Dienste des schwedischen Anbieters.

Fokus auf Bankdienstleistungen zahlt sich aus

Laut CEO Sebastian Siemiatkowski wandelt sich Klarna erfolgreich vom reinen Zahlungsnetzwerk zur Bank. Die Strategie, Kunden über Bezahloptionen zu gewinnen und die Beziehung dann zu Bankdienstleistungen zu intensivieren, zeigt Wirkung: Die Zahl der Bankkunden verdoppelte sich innerhalb eines Jahres auf 15,8 Millionen. Diese Gruppe ist für das Unternehmen besonders wertvoll, da sie mit 107 US-Dollar pro Kopf einen mehr als dreifach höheren Umsatz generiert als der Durchschnittskunde (30 US-Dollar). Parallel dazu gewinnt das Segment "Fair Financing" massiv Marktanteile (+165 Prozent), da Verbraucher zunehmend herkömmliche Kreditkarten meiden.

Radikale Effizienzsteigerung durch KI

Ein wesentlicher Faktor für die positive Bilanz ist die Transformation der Kostenstruktur. Klarna konnte seinen Umsatz seit Ende 2022 etwa verdoppeln (+104 Prozent), während die Betriebskosten im selben Zeitraum um 8 Prozent sanken. Dieser enorme operative Hebel wurde vor allem durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz ermöglicht. Nach einer Reduzierung der Belegschaft um fast die Hälfte stieg die Produktivität massiv an: Der Umsatz pro Mitarbeiter kletterte auf 1,24 Millionen US-Dollar - eine Steigerung um das 3,6-Fache innerhalb von drei Jahren.

Stabiles Wachstum bei sinkendem Risiko

Trotz der rasanten Expansion sanken die Rückstellungen für Kreditausfälle im Vergleich zum Vorquartal auf 0,65 Prozent des GMV. Klarna führt dies auf sein über zwei Jahrzehnte optimiertes Prüfverfahren zurück. Das gesamte Ökosystem umfasst nun 118 Millionen aktive Konsumenten und fast eine Million Händler. Allein im Schlussquartal 2025 schlossen sich 115.000 neue Partner dem Netzwerk an, was einen neuen Rekordzuwachs markiert.

Seine vollständigen Jahreszahlen veröffentlicht Klarna am 26. Februar.

Klarna-Aktie im Sinkflug

Für die Klarna-Aktie ging es am Donnerstag im NYSE-Handel trotz der positiven Ergebnisse letztlich dennoch 26,91 Prozent abwärts auf 13,85 US-Dollar. Am Freitag deutet sich zumindest eine leichte Erholung an: Vorbörslich notieren die Anteilsscheine zeitweise 2,67 Prozent höher bei 14,22 US-Dollar. Seit Jahresbeginn zeigt sich ein deutliches Minus von rund 52 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 19.02.2026).

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Klarna Bank AB

