Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Portfolio-Einblick
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03.06.2026 08:09:00
Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
Institutionelle Anleger, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gesetzlich dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC vierteljährlich ihre gehaltenen Investitionen zu melden. Diese Offenlegung erfolgt über das öffentlich einsehbare 13F-Formular. Auch die Schweizer Großbank UBS unterliegt dieser Meldepflicht und informiert regelmäßig über ihre US-Investitionen.
Im nachfolgenden Ranking sind die zehn größten US-Aktienbeteiligungen der UBS im ersten Quartal 2026 aufgeführt, sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Optionen und Fonds, in die das Unternehmen während des Berichtszeitraums investiert hat, wurden hierbei nicht berücksichtigt. Stichtag der Daten ist der 31. März 2026.
Im nachfolgenden Ranking sind die zehn größten US-Aktienbeteiligungen der UBS im ersten Quartal 2026 aufgeführt, sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Optionen und Fonds, in die das Unternehmen während des Berichtszeitraums investiert hat, wurden hierbei nicht berücksichtigt. Stichtag der Daten ist der 31. März 2026.
Martina Köhler, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: UBS
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