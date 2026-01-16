Worthington Steel Aktie
WKN DE: A3EYZG / ISIN: US9821041012
|
16.01.2026 06:39:26
Milliardenangebot aus den USA: Worthington Steel will deutschen Stahlkonzern Klöckner übernehmen
Bereits seit Ende vergangenen Jahres verhandeln Worthington Steel und der deutsche Stahl- und Metallverarbeiter Klöckner über ein Übernahmeangebot. Dabei könnten zeitnah mehrere Milliarden fließen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Worthington Steel Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Worthington Steel Inc Registered Shs
|37,15
|11,56%
