BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
02.02.2026 17:12:00
Milliardenauftrag: BMW kauft langfristig weiterentwickelte ZF 8-Gang-Automaten
BMW bestellt bei ZF Weiterentwicklung der bewährten 8-Stufen-Wandlerautomatik. Das Vertragsvolumen sind mehrere Milliarden Euro bis in die späten 2030er-Jahre.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
