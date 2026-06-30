Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634
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30.06.2026 05:15:00
Milliardenauftrag: Chinas CXMT vereinbart Lieferung von Speicherchips an Tencent
Kurz vor dem geplanten Mega-Börsengang unterzeichnet der chinesische Chipkonzern CXMT einen Deal mit Tencent und baut seine DRAM-Speicher-Produktion massiv aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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