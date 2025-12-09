Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
09.12.2025 14:58:16
Milliardenauftrag vom Bund: Rheinmetall soll Satellitenflotte für Bundeswehr bauen
Der Rüstungskonzern Rheinmetall expandiert in den Weltraum. Für mehrere Milliarden Euro soll er Satelliten ins All schicken, die die Bundeswehr in Litauen mit Informationen versorgen. Das Projekt könnte bis zu drei Milliarden Euro kosten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
