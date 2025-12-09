Alphabet A Aktie

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

09.12.2025 10:24:16

Milliardenbußgeld droht: EU geht wegen Datennutzung für KI gegen Google vor

Ist das Vorgehen von Google rechtswidrig? Bei fast jeder Suche erstellt der Internetriese mithilfe von KI eine Übersicht. Dabei, so argwöhnt die EU, könnte Google Daten nutzen, ohne die Inhaber entsprechender Websites angemessen zu bezahlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
