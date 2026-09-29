AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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29.09.2026 14:16:00

Milliardendeal: AMD will jungen Spezialisten für 3D-KI-Welten übernehmen

Renderbild eines <a href=AMD-GPU-Beschleunigers auf einem Board" />

Eine nur zwei Jahre junge Firma mit rund 100 Mitarbeitern ist AMD 8,2 Milliarden US-Dollar wert. Es geht um räumliche KI-Modelle.

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