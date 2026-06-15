Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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15.06.2026 21:46:00
Milliardendeal: Salesforce übernimmt KI-Kundenservice-Plattform Fin
Salesforce zahlt für 3,6 Milliarden US-Dollar für den Anbieter KI-gestützter Kundenservice-Agenten und will so seine Position im KI-Markt stärken. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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