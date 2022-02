Milliardendeal: Celanese greift nach DuPonts Spezialkunststoff-Sparte - DuPont-Aktie fällt zurück

Dafür zahlt Celanese 11 Milliarden US-Dollar (9,7 Mrd Euro) in bar, wie das Unternehmen am Freitag in Dallas mitteilte. Vor allem geht es um Materialien wie Nylon, Polyester und Elastomere, die in der Autoindustrie, in Elektronikprodukten und der Industrie eingesetzt werden. Dazu gehören weltweit 29 Produktionsstätten und rund 5000 Beschäftigte. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über einen bevorstehenden Verkauf berichtet.

Der Deal bedarf noch der Zustimmung von Wettbewerbsbehörden und soll gegen Ende des Jahres abgeschlossen werden. Celanese rechnet sich Kosteneinsparungen von rund 450 Millionen Dollar jährlich aus. Der Zukauf soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie bis 2026 um mindestens 4,00 Dollar erhöhen. DuPont stellt Celanese für bestimmte rechtliche Risiken frei, unter anderem für sogenannte PFAS-Chemikalien. Die DuPont-Aktie stieg am Freitag im NYSE-Handel zunächst, fiel dann jedoch zurück und verlor letztendlich 1,20 Prozent auf 78,77 US-Dollar.

DALLAS (dpa-AFX)