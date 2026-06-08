ILIAD Aktie
WKN: A0BLZB / ISIN: FR0004035913
|Übernahme
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08.06.2026 10:55:00
Milliardendeal im französischen Telekommarkt: Konsortium aus Bouygues und Orange übernimmt SFR von Altice - Aktien uneins
An der Börse gab die Aktie von Bouygues im frühen Handel 1,83 Prozent auf 49,24 Euro nach. Die Papiere von Orange notierten indessen rund 1,23 Prozent fester bei 17,65 Euro.
Wie bereits Mitte April mitgeteilt, ist weiter vorgesehen, dass Bouygues rund 42 Prozent der SFR-Vermögenswerte übernimmt, Iliad 31 Prozent und Orange 27 Prozent.
Die Vereinbarung sieht in Abhängigkeit von der finanziellen Entwicklung von SFR eine mögliche Kaufpreisanpassung nach unten sowie Ausstiegsklauseln vor, die sowohl den Konsortialpartnern als auch Altice offenstehen.
Das Geschäft soll vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen in der zweiten Jahreshälfte 2027 abgeschlossen werden.
Der Deal würde den französischen Telekommarkt deutlich konsolidieren und die Zahl der großen Anbieter von vier auf drei reduzieren. Damit dürfte die Transaktion zum Testfall für die Bereitschaft der Wettbewerbsbehörden für eine weitere Konzentration in dem Sektor werden.
/err/mne/stk
PARIS (dpa-AFX)
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