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Übernahme 08.06.2026 10:55:00

Milliardendeal im französischen Telekommarkt: Konsortium aus Bouygues und Orange übernimmt SFR von Altice - Aktien uneins

Milliardendeal im französischen Telekommarkt: Konsortium aus Bouygues und Orange übernimmt SFR von Altice - Aktien uneins

Ein Konsortium aus mehreren französischen Telekom-Konzernen hat sich mit Altice France über den Kauf des Mobilfunk-Unternehmens SFR geeinigt.

Orange, Bouygues Telecom (Bouygues) und die ILIAD SA-Gruppe haben mit dem Altice-France-Konzern des Milliardärs Patrick Drahi eine entsprechende Absichtserklärung zum Erwerb des zweitgrößten Mobilfunkanbieter Frankreichs unterzeichnet, teilten die Unternehmen am Wochenende gemeinsam in Paris mit. Dem Deal unterliegt eine Bewertung von 20,35 Milliarden Euro für SFR.

An der Börse gab die Aktie von Bouygues im frühen Handel 1,83 Prozent auf 49,24 Euro nach. Die Papiere von Orange notierten indessen rund 1,23 Prozent fester bei 17,65 Euro.

Wie bereits Mitte April mitgeteilt, ist weiter vorgesehen, dass Bouygues rund 42 Prozent der SFR-Vermögenswerte übernimmt, Iliad 31 Prozent und Orange 27 Prozent.

Die Vereinbarung sieht in Abhängigkeit von der finanziellen Entwicklung von SFR eine mögliche Kaufpreisanpassung nach unten sowie Ausstiegsklauseln vor, die sowohl den Konsortialpartnern als auch Altice offenstehen.

Das Geschäft soll vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen in der zweiten Jahreshälfte 2027 abgeschlossen werden.

Der Deal würde den französischen Telekommarkt deutlich konsolidieren und die Zahl der großen Anbieter von vier auf drei reduzieren. Damit dürfte die Transaktion zum Testfall für die Bereitschaft der Wettbewerbsbehörden für eine weitere Konzentration in dem Sektor werden.

/err/mne/stk

PARIS (dpa-AFX)

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Orange-Aktie steigt: Konzern plant Anhebung der Dividende und will weiter wachsen

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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