Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Deal definiert KI neu
|
01.12.2025 17:35:00
Milliardendeal: NVIDIA und Synopsys erweitern strategische Partnerschaft - Aktien steigen
• NVIDIA greift bei Synopsys-Aktien zu
• NVIDIA-Boss Huang: "Deal definiert KI neu"
NVIDIA und Synopsys erweitern strategische Partnerschaft
NVIDIA und Synopsys werden bei der Entwicklung von KI-Systemen und -Anwendungen im Bereich der physischen KI zusammenarbeiten. Konkret sehen sie Möglichkeiten, "die physische und die digitale Welt durch digitale Zwillinge zu verbinden", also virtuelle Versionen realer Objekte, ließen die Unternehmen in Pressemitteilungen verlauten.
Synopsys optimiert und erweitert Portfolio
Laut einer Pressemitteilung wird Synopsys durch die Partnerschaft "sein breites Portfolio an rechenintensiven Anwendungen, darunter Chipdesign, physikalische Verifikation, Molekülsimulationen, elektromagnetische Analysen, optische Simulationen und mehr, weiter beschleunigen und optimieren".
Schließlich beabsichtigen die Unternehmen, gemeinsam Markteinführungsinitiativen zu entwickeln und dabei das Netzwerk von Synopsys mit seinen Direktvertriebs- und Vertriebspartnern zu nutzen, heißt es weiter.
Aktienkauf für 2 Milliarden Dollar: NVIDIA-Chef Huang: "Deal definiert KI neu"
Diese erweiterte Partnerschaft vereint die Stärken von NVIDIAs KI und beschleunigtem Rechnen mit den marktführenden Engineering-Lösungen von Synopsys. Dadurch erhalten Forschungs- und Entwicklungsteams die Möglichkeit, intelligente Produkte präziser, schneller und kostengünstiger zu entwickeln, zu simulieren und zu verifizieren, konstatierte NVIDIA. Zusätzlich investierte NVIDIA 2 Milliarden Dollar in Synopsys-Stammaktien zu einem Kaufpreis von 414,79 Dollar pro Aktie.
"Unsere Partnerschaft mit Synopsys nutzt die Leistungsfähigkeit von NVIDIAs beschleunigtem Computing und KI, um Entwicklung und Design neu zu definieren - und Ingenieure in die Lage zu versetzen, außergewöhnliche Produkte zu entwickeln, die unsere Zukunft prägen werden", so NVIDIA-CEO Jensen Huang in einer Pressemitteilung des Chipriesen.
So reagieren die Anteilsscheine von NVIDIA und Synopsys
An der NASDAQ geht es mit den NVIDIA-Papieren am Montag um 1,15 Prozent auf 179,03 Dollar aufwärts. Synopsys-Aktien verteuern sich zeitgleich um 3,53 Prozent auf 432,79 Dollar.
Redaktion finanzen.at
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Synopsys Inc.mehr Nachrichten
|
16:02
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
26.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synopsys-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
25.11.25
|Erste Schätzungen: Synopsys präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
|
20.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
19.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synopsys von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synopsys von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Synopsys Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Synopsys Inc.
|373,10
|3,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.