ZTE Aktie
WKN DE: A0M4ZP / ISIN: CNE1000004Y2
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23.07.2026 16:17:00
Milliardenlast für Europas Netze: Der teure Abschied von Huawei und ZTE
Ein Verbot chinesischer Netzwerkausrüster würde europäische Mobilfunker laut Studie bis zu 40 Milliarden Euro kosten – viermal mehr als von Brüssel geschätzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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