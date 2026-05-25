Milliardenofferte aus den USA: Uber nimmt Delivery Hero ins Visier - Aktie gesucht

Die Gerüchte über eine mögliche Übernahme von Delivery Hero durch den US-Konzern Uber haben nun eine offizielle Grundlage erhalten. Der im MDAX gelistete Berliner Essenslieferdienst bestätigte, dass Uber Technologies mit einem möglichen öffentlichen Übernahmeangebot an das Unternehmen herangetreten ist. Damit reagierte Delivery Hero auf vorangegangene Medienberichte über ein mögliches Interesse des US-Konzerns.

Details zum indikativen Übernahmeangebot

Nach Angaben von Delivery Hero umfasst die Kontaktaufnahme ein unverbindliches indikatives Angebot über 33 Euro je Aktie. Das mögliche öffentliche Übernahmeangebot würde sich an sämtliche Aktionäre des Unternehmens richten. Bemerkenswert ist dabei, dass die Offerte unter dem XETRA-Schlusskurs vom Freitag liegt: Die Delivery-Hero-Aktie hatte den Handel mit einem Plus von fast 70 Prozent innerhalb von zwei Wochen zuletzt bei 33,59 Euro beendet.

Vorbörslich zieht der Kurs der Delivery Hero-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate am Montag weiter an. Die Aktie gewinnt auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise knapp 6 Prozent auf 35,60 Euro. Analyst Giles Thorne von der US-Investmentbank Jefferies schrieb am Wochenende bereits, das von Uber für eine Übernahme im Raum stehende Gebot von 33 Euro je Aktie reiche offenbar nicht aus. Einige Investoren wollten mehr als 40 Euro für ihre Anteilsscheine. Wie es jetzt weitergehe, sei schwer zu vorherzusagen, nicht zuletzt aufgrund einer "Myriade wettbewerbsrechtlicher Probleme". In der "Financial Times" hatte es am Wochenende unter Verweis auf informierte Personen geheißen, auch Uber-Rivale DoorDash sei auf Anteilseigner zugegangen. Nach Informationen der Zeitung wollten zudem viele Investoren einen Preis von 40 Euro sehen.

Experte Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan schrieb, eine Übernahme wäre für die Aktionäre das Sahnehäubchen, schrieb er angesichts der jüngsten Kursrally. Für Uber würde der Deal strategisch Sinn machen - sowohl mit Blick auf die geografische Expansion als auch Synergiepotenzial. Auch Diebel sieht jedoch regulatorische Hürden.

Zusätzliche Dynamik erhält die Situation durch die bereits bestehende Beteiligung von Uber an Delivery Hero. Erst vor wenigen Tagen hatte der US-Konzern mitgeteilt, inzwischen 19,5 Prozent des ausgegebenen Kapitals zu halten. Hinzu kommen weitere 5,6 Prozent in Form von Optionen, wodurch Uber insgesamt bereits Zugriff auf mehr als ein Viertel der Stimmrechte hat.

Strategische Ausrichtung bleibt unverändert

Trotz des konkreten Interesses aus den USA hält Delivery Hero zunächst an seiner bisherigen strategischen Ausrichtung fest. Das Unternehmen betonte im Zuge der Pflichtmitteilung, den laufenden Strategic Review Process weiterhin fortzuführen. Weitere Informationen oder mögliche nächste Schritte sollen veröffentlicht werden, sobald dies regulatorisch erforderlich erscheint.

Delivery Hero hat seinen Sitz zwar weiterhin in Berlin, ist nach dem Verkauf des Deutschland-Geschäfts an Just Eat Takeaway hierzulande operativ allerdings nicht mehr aktiv. International zählt der Konzern dagegen aufgrund seiner starken Präsenz in Asien, Südeuropa, auf der arabischen Halbinsel und in Afrika weiterhin zu den größten Essenslieferdiensten weltweit. Uber ist mit Uber Eats ebenfalls global im Liefergeschäft aktiv und konkurriert in zahlreichen Märkten direkt mit Delivery Hero.

Auch die Aktionärsstruktur bleibt im Zusammenhang mit einem möglichen Deal im Fokus der Investoren. Die Beteiligungsgesellschaft Prosus hält derzeit weiterhin rund 16,8 Prozent an Delivery Hero, nachdem sie sich im Zuge der Übernahme von Just Eat Takeaway zum Abbau ihrer Beteiligung verpflichtet hatte. Laut Bloomberg soll Uber zuletzt zudem Gespräche mit weiteren Großaktionären geführt haben. Medienberichten zufolge unterstützte die US-Bank Morgan Stanley Uber beim schnellen Ausbau der Beteiligung über Derivategeschäfte.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX