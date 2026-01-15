Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
15.01.2026 16:27:15
Milliardenprojekt in Brandenburg: Amazon-Tochter präsentiert Cloud für Europa
Cyberangriffe und Sorge vor illegalen Zugriffen: Der Schutz kritischer Infrastruktur und des öffentlichen Sektors in Europa soll verstärkt werden. Amazon bietet über seine Tochter AWS nun eine Art Euro-Cloud. Angeblich ohne Zugriffsmöglichkeiten aus den USA.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Amazon
15.01.26
|Amazon-Aktie fester: AWS investiert zweistellig Milliarden in deutsche Rechenzentren (dpa-AFX)
14.01.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
14.01.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.at)
14.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
14.01.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
13.01.26
|Amazon pushes suppliers for cuts ahead of Supreme Court tariff ruling (Financial Times)
13.01.26
13.01.26
|Amazon-Aktie sinkt: Klageregister in Sammelklage durch Bundesamt eröffnet (dpa-AFX)
Analysen zu Amazon
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.