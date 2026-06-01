Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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01.06.2026 12:12:38
Milliardenschwere Übernahme: Berkshire Hathaway kauft Immobilienkonzern Taylor Morrison
Es ist eine der ersten großen Entscheidungen unter Warren Buffetts Nachfolger Abel: Berkshire Hathaway übernimmt Taylor Morrison. An den Märkten war mit Spannung erwartet worden, wie der neue Chef die auf einen Rekordwert angewachsenen Barreserven von Berkshire einsetzen wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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