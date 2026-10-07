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Chips auf Pump 07.10.2026 09:02:00

Milliardenschwerer Chip-Deal: Warum die SpaceX-Aktie nach der 40-Milliarden-Finanzierung nachgibt

Milliardenschwerer Chip-Deal: Warum die SpaceX-Aktie nach der 40-Milliarden-Finanzierung nachgibt

Die Financial Times meldet einen Finanzierungsplan über 40 Milliarden US-Dollar, den SpaceX weder bestätigt noch kommentiert hat, der Abschluss werde für 2027 erwartet.

  • Finanzierung würde auf Bankkredite und Anleihen setzen
  • Kreis der Kreditgeber soll breit gestreut werden
  • Im Hintergrund wächst der Kapitalhunger der KI-Branche

SpaceX will sich laut Financial Times rund 40 Milliarden US-Dollar beschaffen, um NVIDIA-Chips zu kaufen. Angeführt werden soll die Finanzierung von Apollo Global Management. Bestätigt ist der Plan bislang nicht.

Die Struktur des Plans

Die Financial Times berichtet unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass sich die Summe aus rund 10 Milliarden US-Dollar Bankkrediten und 30 Milliarden US-Dollar Anleihen mit Investment-Grade-Rating zusammensetzen soll. Apollo soll die Schulden bei einem breiten Investorenkreis platzieren. Der Anleihefonds Pimco gehört demnach zu einer kleinen Gruppe von Kreditgebern in Gesprächen, der Abschluss wird für 2027 erwartet.

SpaceX, Apollo und NVIDIA reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters, Pimco lehnte einen Kommentar ab. Die an der NASDAQ gelistete SpaceX-Aktie gibt nachbörslich 1,06 Prozent auf 170,10 US-Dollar ab. Die NVIDIA-Aktie legte dagegen um 0,31 Prozent auf 239,99 US-Dollar zu.

Hoher Kapitalbedarf im KI-Geschäft

Im zweiten Quartal lagen die Investitionen bei 18,37 Milliarden US-Dollar nach 2,83 Milliarden im Vorjahr, davon entfielen 15,83 Milliarden auf KI. Im Halbjahr standen 28,5 Milliarden US-Dollar Investitionen einem operativen Cashflow von 3,5 Milliarden US-Dollar gegenüber, wie SpaceX in der Quartalsmitteilung mitteilte.

CEO Elon Musk hatte bei früherer gelegenheit erklärt, SpaceX wolle seine Rechenzentren ausschließlich mit NVIDIA-Hardware bauen.

Neue Schulden für SpaceX

Eine weitere große Schuldenaufnahme käme nach der ersten Investment-Grade-Anleihe über 25 Milliarden US-Dollar vom 26. Juni. Schulden und Finanzierungsleasing summierten sich Ende Juni auf rund 39,4 Milliarden US-Dollar.

Worauf SpaceX-Anleger nun achten

Morgan Stanley schätzt den externen Finanzierungsbedarf für KI-Infrastruktur bis 2028 auf 1,5 Billionen US-Dollar. Laut Reuters sagte Morgan Stanley, Kreditgeber und Investoren würden jedoch vorsichtiger.

Entscheidend wird, ob SpaceX oder Apollo den Plan offiziell machen und zu welchen Konditionen Investoren einsteigen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

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