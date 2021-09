Milliardenübernahme: Intuit kauft Mailchimp

Intuit zahlt für die Übernahme des Privatunternehmens rund 12 Milliarden US-Dollar (10,1 Mrd Euro) in bar und in Aktien, wie das Unternehmen am Montag in Mountain View (Kalifornien) mitteilte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte bereits über einen bevorstehenden Deal berichtet. Den Abschluss erwartet Intuit bis Ende des zweiten Geschäftsquartals 2021/2022 (per Ende Januar).

Beide Firmen konzentrieren sich vor allem auf kleinere Unternehmenskunden. Der US-Konzern Intuit ist unter anderem für die Buchhaltungssoftware QuickBooks und das Steuererklärungsprogramm TurboTax bekannt. Die Übernahme von Mailchimp ist die größte in der Geschichte des Unternehmens. Seinen bisher größten Zukauf hatte der an der New Yorker Börse gelistete kalifornische Konzern im vergangenen Jahr gestemmt, damals hatte sich Intuit für 7,1 Milliarden Dollar das Finanzunternehmen Credit Karma einverleibt. Mailchimp hatte sich selbst ins Schaufenster für einen möglichen Verkauf gestellt.

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX)