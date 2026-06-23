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WKN: 909800 / ISIN: US8740391003

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Verlust für frühe Anleger 23.06.2026 11:01:00

Milliardenverlust beim Börsenwert: SpaceX-Aktie fällt unter Schlusskurs des Börsendebüts

Milliardenverlust beim Börsenwert: SpaceX-Aktie fällt unter Schlusskurs des Börsendebüts

Nur wenige Tage nach dem größten Börsengang der Geschichte steht SpaceX unter Druck. Eine geplante Milliardenanleihe und Fragen zum Kapitalbedarf werfen Fragen auf.

• SpaceX-Aktie fällt erstmals unter Erstschlusskurs
• Milliardenanleihe belastet Anlegerstimmung
• Hoher Kapitalbedarf rückt in den Fokus

Vor wenigen Tagen feierte SpaceX noch den größten Börsengang aller Zeiten. Am Montag schloss die Aktie nach einem Tagesminus von 16,4 Prozent an der der NASDAQ bei 154,60 US-Dollar - damit rutschte das Papier auch erstmals unter seinen Erstschlusskurs von 160,90 US-Dollar.

Über drei Handelstage summiert sich das Minus für Anleger nun auf rund 23 Prozent, das entspricht einem Börsenwert von etwa 600 Milliarden US-Dollar. Trotz des Rückschlags bleibt SpaceX mit gut zwei Billionen US-Dollar das siebtgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt, knapp hinter TSMC.

Und auch am zweiten Handelstag der Woche ist kein Ende der Talfahrt in Sicht: Die SpaceX-Aktie verliert vorbörslich zeitweise weitere 4,83 Prozent auf 147,14 US-Dollar.

Eine Milliardenanleihe verschreckt die Anleger

Auslöser des jüngsten Rutsches war eine Ankündigung vom Montag. SpaceX will über eine Anleihe mindestens 20 Milliarden US-Dollar einsammeln, um einen Brückenkredit abzulösen, mit dem zuvor Schulden von Elon Musks KI-Firma xAI refinanziert worden waren. Das Manöver irritierte den Markt, zumal der Konzern zum 19. Juni noch 100,8 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln auswies, davon über 85 Milliarden aus dem Börsengang. Ein Ökonom von Interactive Brokers verwies auf die Sorge der Investoren vor dem hohen Kapitalbedarf für Musks Technologieambitionen. Verschärft wurde die Bewegung durch einen schwachen Gesamtmarkt.

Rekordstart, dann die Ernüchterung

Der Rückschlag folgt auf einen fulminanten Auftakt. Der Börsengang am 12. Juni war der größte aller Zeiten und spülte mehr als 85 Milliarden US-Dollar in die Kassen von Unternehmen und Altaktionären, Musk wurde zum ersten Billionär. Nach einem Eröffnungskurs von rund 150 US-Dollar kletterte die Aktie bis zum 16. Juni auf 201,80 US-Dollar, die Bewertung übertraf zeitweise die von Amazon und kurzzeitig Microsoft. Fundamental bleibt die Bewertung umstritten: 2025 fuhr SpaceX einen Nettoverlust von 4,9 Milliarden US-Dollar ein, im ersten Quartal kamen weitere 4,28 Milliarden hinzu. Musk stellt bis 2030 einen Umsatz von rund einer Billion US-Dollar in Aussicht.

Den nächsten belastbaren Datenpunkt liefert die geplante Anleihe selbst. An den Konditionen, die SpaceX den Gläubigern bieten muss, und an der Nachfrage nach den Papieren wird sich ablesen lassen, ob der Markt den Kapitalhunger des Konzerns toleriert oder ob der Ausverkauf weitergeht.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Thrive Studios ID / Shutterstock.com

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