Millicom International Cellular präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Millicom International Cellular präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5,94 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,17 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,14 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,67 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at