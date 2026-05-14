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14.05.2026 06:31:29
Millicom International Cellular SA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Millicom International Cellular SA veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,65 USD. Im letzten Jahr hatte Millicom International Cellular SA einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,47 Prozent auf 1,99 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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