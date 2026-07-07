Nuscale Power Aktie

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WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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07.07.2026 21:05:00

Millionaire Maker or Market Hype? The Honest Truth About NuScale Power.

NuScale Power (NYSE: SMR) has had its fair share of market hype.As a nuclear company with a cutting-edge technolgy -- small modular reactors, or SMRs -- that could help meet the world's rapidly growing electricity demand, NuScale stock has been swept up in the same frenzy as other AI-driven energy plays.Like other nuclear companies, however, the artificial intelligence narrative could push the stock only so far, which, for NuScale, was a market valuation of about $20 billion seen in mid-October 2025. The stock has, since then, plummeted over 75%, and it now carries a market cap of roughly $3.6 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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