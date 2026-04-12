Oklo Aktie

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WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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12.04.2026 18:45:00

Millionaire-Maker or Market Hype? The Honest Truth About Oklo

"Irrational exuberance" was a phrase coined by Alan Greenspan, former chairman of the Federal Reserve, to describe a market driven by enthusiasm rather than fundamental analysis. The term can describe any asset, whether a stock or a piece of property, whose true value is obscured by wishful thinking and bullish sentiment, which prices the asset much higher than it might actually be worth.If you noticed the headline stock of this piece, you can probably guess where this is going. Oklo (NYSE: OKLO), a nuclear start-up whose backing by Sam Altman and extremely stylish reactor design fueled a feverish market rally in 2025, has now tanked over 40% in 2026.Image source: Oklo.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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