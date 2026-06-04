Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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04.06.2026 11:05:00
Millionaire-Maker or Market Hype? The Honest Truth About Oklo
Oklo (NYSE: OKLO) is a nuclear reactor developer trying to make tiny nuclear power plants that could change how we supply power to the world. These reactors are being engineered to run continuously for years, use recycled nuclear waste as fuel, and generate carbon-free power. They're even designed to be housed in sleek A-frame structures that look more like cabins than nuclear facilities.Image source: Oklo.Oklo came to the market in May 2024 with an opening share price of about $15.50. Since then, the nuclear energy stock has, at times, gone absolutely parabolic. Last year, for instance, Oklo gained about 562% between May and mid-October. The stock has largely cooled off -- it's trading more than 60% lower than its all-time highs -- but with a market cap of roughly $12 billion, enthusiasm for this reactor developer hasn't completely worn off.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Ausblick: Oklo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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