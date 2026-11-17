"Besonders innerhalb der ersten Wochen machen Neuerscheinungen einen großen Teil ihrer Umsätze", sagt René Bienek, Partner bei McKinsey in Düsseldorf, der Deutschen Presse-Agentur. Bekannte Spiele wie GTA 6 zögen allerdings oft wochenlang die Aufmerksamkeit auf sich. "Der Starttermin ist deshalb eine Investitionsentscheidung: Verschieben kostet Geld, kann sich aber rechnen", sagt Bienek. Wer zeitgleich mit GTA 6 starte, kämpfe dagegen mit weniger Sichtbarkeit und höheren Marketingkosten.

Große Namen der Branche wie das Studio des Spiels "Squadron 42" haben bereits weit im Voraus angekündigt, im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit und Spielzeit ihrer Kunden später als geplant zu veröffentlichen. "Erstaunlich oft wurde GTA 6 als Grund genannt, das sieht man schon eher selten. Es ist aber auch eine Ausnahme, dass ein Einzeltitel so viel Aufmerksamkeit nach sich zieht", sagt Alexander Spier vom Fachmagazin "heise online".

Es geht um viele Millionen Euro Entwicklungskosten

Bei den Veröffentlichungsdaten geht es oft um viele Millionen Euro. Die Entwicklung dauert McKinsey zufolge drei bis fünf Jahre und kostet bei sogenannten AAA-Spielen nicht selten mehr als 200 Millionen US-Dollar - rund achtmal so viel wie im Jahr 2000. "Ob sich Ausweichen lohnt, hängt vor allem davon ab, wie stark sich die Zielgruppen überschneiden. Große Actionspiele für Playstation und Xbox konkurrieren direkt mit GTA 6, Familien- oder Strategiespiele für Switch oder PC deutlich weniger", sagt Bienek.

Weil momentan viele Starts verschoben werden, werde es allerdings in den Wochen vor und nach dem Start von GTA 6 eng. "Zum Teil verschiebt sich das Problem damit nur", sagt Bienek von McKinsey. Zudem zeigten Untersuchungen der Unternehmensberatung unter 3.000 Verbrauchern in den USA, dass viel Spielzeit auf Games entfällt, die älter als ein Jahr sind, und dass mehr als die Hälfte der Spieler höchstens drei Spiele pro Jahr kauft.

Die Herausforderung für die Gaming-Branche sei es, die bestehende Aufmerksamkeit ihrer Kunden stärker zu nutzen. Einige Studios setzen auf laufende Updates und Möglichkeiten, innerhalb der Spiele neue Funktionen zu kaufen, um Spieler über Jahre zu binden.

Wie langfristig prägen Blockbuster wie GTA 6 die Branche?

GTA von Rockstar Games ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der Vorgänger erschien 2013 und hat sich seitdem mehr als 200 Millionen Mal verkauft. GTA 6 dürfte mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden.

Das Echo auf den Start eines solchen Blockbusters fällt in der Branche durchaus unterschiedlich aus. Viele Spieler kauften sich extra für GTA 6 eine neue Konsole, heißt es vom Branchenverband Game. Um den Starttermin machten einige Entwickler einen großen Bogen - aber das gelte keineswegs für die gesamte Branche. "Es gibt schließlich zahlreiche Spielerinnen und Spieler, die mit GTA weniger anfangen können. Gerade Indie-Studios sehen darin eine Chance und sprechen diese Zielgruppe gezielt an. Der Games-Markt ist groß und vielfältig genug, dass neben einem solchen Titel auch andere Spiele erfolgreich sein können", sagt Geschäftsführer Felix Falk. Auch Gaming-Experte Spier geht davon aus, dass das Spieleraufkommen in den ersten Wochen hoch sein werde und dann vermutlich stark abflache.

Wie ein Medienökonom die Aufregung um GTA 6 erklärt

Der Erfolg der Videospielreihe "Grand Theft Auto" ist aus Sicht des Medienökonomen Jörg Müller-Lietzkow mit dem Reiz des Verbotenen zu erklären. "Darin darf man Dinge tun, die man im realen Leben nicht darf und nicht tun sollte", sagte der Professor für Ökonomie und Digitalisierung sowie Präsident der HafenCity Universität Hamburg der Deutschen Presse-Agentur.

Am Donnerstag wird das Videospiel "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) erscheinen. Nach 13 Jahren bringt das Entwicklerstudio Rockstar eine von Fans lang ersehnte Neuauflage heraus.

Kriminell auf Probe

"Grand Theft Auto" bedeutet übersetzt "schwerer Autodiebstahl". Im Videospiel schlüpft der Spieler in die Rolle eines Kriminellen und begeht außer Autodiebstählen auch Überfälle und ist in Schießereien verwickelt.

Man dürfe in der Open World von GTA kriminelle Handlungen vornehmen, die man immer schon mal vielleicht ausprobieren wollte, aber nie machen dürfe, sagte Müller-Lietzkow: "Und das Gleiche gilt auch durchaus für bestimmte erwachsene Unterhaltungselemente bis hin zu einem Erotikclub, der ja auch im Spiel integriert ist."

Das Ausprobieren von verbotenen oder irrealen Dingen ist nach Darstellung des Experten ein Zweck von Computerspielen. Dennoch ist Müller-Lietzkow der Auffassung, dass die meisten Spieler zwischen Gewalt im Spiel und Gewalt im realen Leben unterscheiden können.

Kein kurzlebiger Hype

Der Wissenschaftler sieht in GTA 6 keinen kurzlebigen Hype. Das Spiel sei vielmehr eine Fortsetzung eines einzigartigen Medienproduktes, wie man es vom Marvel-Universum, den James-Bond-Filmen und der Star-Wars-Reihe kenne. "Diese Spiele haben eben eine Community, die darauf wartet, dass neuer Content kommt. Und dieser neue Content führt dazu, dass große Begeisterung herrscht", sagt Müller-Lietzkow.

Das Besondere an GTA sei die Entwicklungsgeschichte der Reihe. Jeder Teil spiele in verschiedenen Milieus und mache damit andere Narrative erlebbar. In GTA 6 werde es erstmals einen Mann und eine Frau als Protagonisten geben.

Auch die Größe der Spielwelt unterscheide sich von anderen. Außerdem seien die Missionen sehr unterschiedlich und nicht monoton. Das gebe den Spielern eine breite Erlebnismöglichkeit und mache die Anziehungskraft des Spiels aus.

Spielstart ist wie Sommerferien

Eine Datenauswertung des Personalsoftware-Anbieters Personio hat gezeigt, dass für den 19. November bereits jetzt 38 Prozent mehr Beschäftigte in Deutschland Urlaub eingetragen haben als am selben Tag ein Jahr zuvor.

"Danach werden die Leute auch wieder arbeiten gehen, weil so viel Urlaub haben die gar nicht", sagt Müller-Lietzkow. Die potenziellen Auswirkungen auf die Wirtschaft vergleicht er mit den Sommerferien oder einer Grippewelle. "Im Sommer sind viele im Urlaub, da bricht die Wirtschaft auch nicht zusammen. Es gibt immer kleinere Dellen."

Das Erscheinen des Spiels ordnet der Experte als eines der größten Ereignisse in der Computerspielbranche ein. Gerade für Mitbewerber sei das Spiel eine Bedrohung, weil man vorerst keine anderen Games spiele.

Professor will selbst GTA 6 spielen

Müller-Lietzkow kündigte an, er werde zum Spielstart ein paar Stunden in der simulierten Welt verbringen und am Wochenende zur "Couch-Potato" werden. Dem Gamer sei bewusst, dass mit dem Spielstart zuerst Zeit für andere soziale Interaktion oder Tätigkeiten wegfalle. Er rät deshalb dazu, eine Balance zu halten und nach einer gewissen Spielzeit die Konsole auszuschalten, um langfristig Freude beim Computerspielen zu haben.

Umfrage: Hype um GTA 6 - Viele finden den Rummel übertrieben

Knapp die Hälfte der Befragten (48 Prozent) einer repräsentativen YouGov-Umfrage hält die Aufmerksamkeit für das neue Videospiel GTA 6 für übertrieben. 31 Prozent finden sie sogar deutlich übertrieben, wie die Umfrage zeigt, für die das Meinungsforschungsinstitut am 16. November 3.817 Personen ab 18 Jahren in Deutschland online befragt hatte.

Am Donnerstag wird das Videospiel "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) erscheinen. Nach 13 Jahren bringt das Entwicklerstudio Rockstar eine von Fans lang ersehnte Neuauflage heraus. Viele Spieler kauften sich extra für GTA 6 eine neue Konsole, heißt es vom Branchenverband Game.

Diesen Hype halten 5 Prozent der Befragten für angemessen, 3 Prozent halten ihn für zu gering. Etwa ein Drittel (33 Prozent) machte keine Angaben. 5 Prozent gaben an, für den Tag der Veröffentlichung oder die Tage danach freizunehmen.

Unterschiede zwischen Generationen

Deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung gibt es laut der Umfrage zwischen den Generationen. Während jüngere Befragte die Aufmerksamkeit für das Spiel eher angemessen finden, halten ältere sie oft für deutlich übertrieben oder machten keine Angabe: Von den 18- bis 24-Jährigen gaben 35 Prozent an, die Aufmerksamkeit für angemessen zu halten, 26 Prozent fanden sie etwas übertrieben und 22 Prozent deutlich übertrieben. 6 Prozent hielten sie für zu gering.

Bei der Altersgruppe 45 bis 54 gaben insgesamt 51 Prozent an, die Aufmerksamkeit übertrieben zu finden, 13 Prozent fanden sie angemessen und nur 2 Prozent hielten sie für zu gering. 33 Prozent machten keine Angaben. Bei den noch älteren - ab 55 Jahren - fand niemand, dass das Spiel zu wenig Aufmerksamkeit erhielt. Zwischen den Geschlechtern gab es kaum Unterschiede in der Wahrnehmung. Frauen machten jedoch häufiger keine Angaben. Im Ost/West-Vergleich und bei den Bildungsniveaus gab es ebenfalls nur geringe Unterschiede.

Kein kurzlebiger Hype

"Grand Theft Auto" bedeutet übersetzt "schwerer Autodiebstahl". Im Videospiel schlüpft der Spieler in die Rolle eines Kriminellen und begeht außer Autodiebstählen auch Überfälle und ist in Schießereien verwickelt.

GTA von Rockstar Games ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der Vorgänger erschien 2013 und hat sich seitdem mehr als 200 Millionen Mal verkauft. GTA 6 dürfte mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden.

Die Take-Two-Aktie gibt im NASDAQ-Handel zeitweise um 2,43 Prozent auf 208,29 US-Dollar nach.

DÜSSELDORF/HAMBURG/BERLIN (dpa-AFX)