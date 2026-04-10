Match Group Aktie
WKN DE: A2P75D / ISIN: US57667L1070
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10.04.2026 16:31:00
Millionen Fotos aus Dating-App weitergegeben: Match Group unter Beobachtung
Sensible Daten von Millionen Nutzern sollen bei einem Biometrie-Startup gelandet sein. Die FTC lässt die Verantwortlichen mit milden Auflagen davonkommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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19.01.26
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Analysen zu Match Group Inc
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