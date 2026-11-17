Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
17.11.2026 09:59:57
Millionen interne Dokumente: Datenleck legt fragwürdige Geschäfte der Deutschen Bank offen
Dutzende Medienhäuser werten einen gewaltigen Bestand interner Unterlagen der Deutschen Bank aus. Die Dokumente reichen teils Jahrzehnte zurück und betreffen einige der umstrittensten Kunden des Geldhauses. Nun muss sich Deutschlands größte Bank erneut unbequemen Fragen zu ihrer Vergangenheit stellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
11:30
|ROUNDUP: Kontrollen missachtet? Schwere Vorwürfe gegen Deutsche Bank (dpa-AFX)
|
10:07
|Analyse: RBC Capital Markets bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Outperform in neuer Analyse (finanzen.at)
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
09:47
|Deutsche Bank: Aktienkurs bricht nach Datenleak ein (Spiegel Online)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:16
|Profit vor Kontrolle? Vorwürfe gegen Deutsche Bank (dpa-AFX)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|31,37
|-3,60%