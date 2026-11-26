SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
|Im Erdorbit
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26.11.2026 17:03:00
Millionen Satelliten und Aktien für Kinder: Elon Musk sorgt mit SpaceX für Schlagzeilen - Aktie höher
"Indem sie Rechenkapazitäten über die Erdoberfläche hinaus verlagern, werden SpaceX und die zahlreichen Wettbewerber, die an ihren eigenen Datenzentren im Orbit arbeiten, den Anforderungen der Zeit gerecht", sagte FCC-Chef Brendan Carr. Die Befürworter von Rechenzentren im All argumentieren mit der reichlich verfügbaren Sonnenenergie für deren Betrieb und den Kühlmöglichkeiten.
SpaceX erhält grünes Licht für Rechenzentren im All
Die Genehmigung ebnet nun den Weg für ein Konzept, das im Mittelpunkt von Musks Präsentation im Rahmen des Börsengangs von SpaceX gestanden hatte. Allerdings gibt es für die Errichtung von weltraumgestützten Rechenzentren auch technische Hürden. Sie brauchen sehr große Solarmodule zur Stromerzeugung sowie ausgefeilte Kühltechnologien und Systeme zur Übertragung riesiger Datenmengen zur Erde.
SpaceX muss Fristen für den Satellitenstart einhalten
Laut der FCC muss SpaceX 10 Prozent der maximal genehmigten Satelliten bis November 2035 ins All bringen, bis November 2038 müssen es dann 50 Prozent sein.
Elon Musk verspricht US-Kindern zwei SpaceX-Aktien
Unterdessen hat Musk sein Versprechen verdoppelt, Aktien seines Raumfahrtunternehmens an Kinder in den USA auszugeben. "Jedes Kind in Amerika wird zwei SpaceX-Aktien erhalten, eine von dem Unternehmen und eine von mir persönlich", kündigte er auf seiner Plattform X an. Der Anteil von SpaceX soll demnach im Dezember übertragen werden, der von Musk persönlich im Juni 2027. Zuvor hatte der Milliardär bereits eine Aktie je Kind in Aussicht gestellt.
In den USA leben nach jüngsten Volkszählungsdaten etwas mehr als 70 Millionen Kinder unter 18 Jahren. Beim zuletzt genannten Kurs von rund 127 US-Dollar wäre das Aktienpaket rechnerisch mehr als 17,5 Milliarden US-Dollar wert. Viele Fragen zu Musks Ankündigung blieben allerdings offen, etwa zum Alter der begünstigten Kinder und zum Umgang mit ihren Daten.
Musks Vermögen wird von Bloomberg auf rund 820 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es besteht hauptsächlich aus Aktien von SpaceX und des ebenfalls von ihm geführten Elektroautoherstellers Tesla.
Die SpaceX-Aktie gewinnt nachbörslich an der NASDAQ 1,19 Prozent auf 128,96 US-Dollar.
WASHINGTON (dpa-AFX)
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