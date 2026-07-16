Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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16.07.2026 18:58:51

Millionen verschoben, RBI betrogen? Die neuen Vorwürfe in der Causa Signa

Bei der Finanzierung eines Münchner Signa-Projekts sollen intern mehr als 300 Millionen Euro umgeparkt worden sein. Benko und andere sollen zudem die RBI betrogen habenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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