Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|
16.07.2026 18:58:51
Millionen verschoben, RBI betrogen? Die neuen Vorwürfe in der Causa Signa
Bei der Finanzierung eines Münchner Signa-Projekts sollen intern mehr als 300 Millionen Euro umgeparkt worden sein. Benko und andere sollen zudem die RBI betrogen habenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Raiffeisen
|
09:28
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
16.07.26
|Wiener Börse-Handel ATX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse Wien: ATX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.07.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
16.07.26
|EQS-News: RBI on the interim status of acceptances of the voluntary public tender offer for all Addiko shares as of 16 July 2026 (EQS Group)
|
16.07.26
|EQS-News: RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 16. Juli 2026 (EQS Group)
|
16.07.26
|Handel in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)