Millionenauftrag: STRABAG baut in Polen Schnellstraße aus - STRABAG-Aktie schwach

Die STRABAG hat in Polen erneut einen Auftrag an Land gezogen.

Die polnische STRABAG-Tochter STRABAG Sp. z o.o. wird dort eine Schnellstraße weiter ausbauen. Das Projekt umfasst einen Streckenabschnitt von rund 14 Kilometern der europäischen Verkehrsachse Via Carpatia, die Klaipeda in Litauen mit Thessaloniki in Griechenland verbinden soll. Die Auftragssumme beläuft sich auf 85,5 Mio. Euro, gab die STRABAG am Donnerstag bekannt.

Die STRABAG hat bereits 41 Kilometer der Via Carpatia errichtet.

Die STRABAG-Aktie gab am Donnerstag in einem schwachen Marktumfeld in Wien letztlich um 4,49 Prozent auf 36,20 Euro nach.

kan/pro

APA