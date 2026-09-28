Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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28.09.2026 17:04:13
Millioneninvest in zwei Werke: VW schmiedet Batterie-Allianz mit China
Für seine E-Auto-Offensive braucht VW Batterien. Für die Produktion geht der Konzern nun ein Joint Venture mit dem chinesischen Hersteller Gotion ein. Der deutsche Autobauer will in den kommenden Jahren hunderte Millionen Euro investieren. Aus China kommt sogar noch mehr Geld.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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