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29.10.2026 16:30:38

Millionenkredite für Raumfahrtfirmen in Deutschland und EU

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank und die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützen Deutschlands und Europas Raumfahrtindustrie mit Krediten in Höhe von mehr als einer halben Milliarde Euro. Mit einer Finanzierungspartnerschaft über 560 Millionen Euro sollen Investitionen in Technologien wie wiederverwendbare Trägerraketen und Raumfahrzeuge, Antriebssysteme, Satellitenfertigung und Erdbeobachtung gefördert werden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Grundlage für Navigation und Waldbrand-Früherkennung

Diese Technologien bildeten die Grundlage für zahlreiche Anwendungen

- von Kommunikation und Navigation über die Früherkennung von

Waldbränden und die Überwachung von Umweltverschmutzung bis hin zu Sicherheitsanwendungen, heißt es weiter. "Rund die Hälfte der Investitionen wird voraussichtlich in Deutschland erfolgen, die übrigen Mittel sollen in anderen EU-Mitgliedstaaten eingesetzt werden." Die Kredite sollen Firmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zugutekommen.

Häufig erschwerter Zugang zu klassischen Bankkrediten

Wegen langer Entwicklungszeiten, komplexer Technologien und schwer kalkulierbarer wirtschaftlicher Erträge stünden Raumfahrtunternehmen häufig vor besonderen Finanzierungshürden.

Die Initiative baut auf der Zusammenarbeit zwischen der EU-Förderbank und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) auf, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Beide Institutionen arbeiteten daran, den Finanzierungsbedarf der europäischen Raumfahrtindustrie besser zu decken.

EU-Förderbank soll zum Erreichen politischer Ziele beitragen

Die EIB mit Sitz in Luxemburg ist nach eigenen Angaben die weltgrößte Förderbank und als EU-Institution für langfristige Finanzierungen zuständig. Die Eigentümer sind die Mitgliedstaaten. Die Bank soll grundsätzlich Investitionen unterstützen, die zur Erreichung der politischen Ziele der EU beitragen./rdz/DP/jha

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