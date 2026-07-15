Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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Auftrag erhalten 15.07.2026 07:55:00

Millionenschwerer Auftrag für Kontron: Bahnbetreiber setzt auf Dienstleistungen des Konzerns

Millionenschwerer Auftrag für Kontron: Bahnbetreiber setzt auf Dienstleistungen des Konzerns

Der Technologiekonzern Kontron hat einen Auftrag für Dienstleistungen von einem europäischen Bahnbetreiber in einem Volumen von knapp 100 Millionen erhalten.

"Dieser Vertrag umfasst die jährliche Beauftragung von Wartungs- und Sicherheitsleistungen bis Ende 2035 mit der Option der Verlängerung bis 2040", teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Kontron machte keine weiteren Angaben zum Auftragsgeber.

/mne/zb

LINZ/AUGSBURG (dpa-AFX)

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