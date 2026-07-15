Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
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15.07.2026 07:55:00
Millionenschwerer Auftrag für Kontron: Bahnbetreiber setzt auf Dienstleistungen des Konzerns
"Dieser Vertrag umfasst die jährliche Beauftragung von Wartungs- und Sicherheitsleistungen bis Ende 2035 mit der Option der Verlängerung bis 2040", teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Kontron machte keine weiteren Angaben zum Auftragsgeber.
/mne/zb
LINZ/AUGSBURG (dpa-AFX)
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Bildquelle: Kontron AG