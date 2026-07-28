Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
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28.07.2026 23:11:00
Millionenstrafe für österreichische Post wegen Datenschacher
Welcher Partei stehen Sie nahe? Österreichs Post schätzte das für 2,2 Millionen Leute und verkaufte die Angaben. Nach 7 Jahren Verfahren steht die Strafe fest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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