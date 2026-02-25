Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|
25.02.2026 05:07:00
Millionenstrafe für Reddit in Großbritannien wegen fehlerhafter Altersprüfung
Aufgrund mangelhafter Altersverifikation soll Reddit persönliche Daten von Kindern unrechtmäßig verarbeitet haben. Die Strafe beträgt 14,5 Millionen Pfund.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
