Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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23.06.2026 01:02:33

Millions in UK could claim share of £3bn after Apple case given green light

Apple rejected the suggestion its practices are anti-competitive, saying many customers rely on third-party alternatives.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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