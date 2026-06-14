Millions of people can get discounts on their bills - here's how

People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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15.06.2026 01:25:30
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Lower social tariffs allow many people on benefits to get cheaper deals for water, broadband and phone.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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