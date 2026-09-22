New Work Aktie
WKN DE: NWRK01 / ISIN: DE000NWRK013
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22.09.2026 16:00:00
Millions will lose Medicaid once new work rules kick in. These groups will be hit the hardest.
The changes will cut about $1 trillion from federal Medicaid spending over 10 years.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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