Millrose Properties Aktie
WKN DE: A40YUR / ISIN: US6011371027
|
06.05.2026 14:08:45
Millrose Properties, Inc. Bottom Line Rises In Q1
(RTTNews) - Millrose Properties, Inc. (MRP) revealed a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $122.88 million, or $0.74 per share. This compares with $64.77 million, or $0.39 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 135.7% to $194.93 million from $82.70 million last year.
Millrose Properties, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $122.88 Mln. vs. $64.77 Mln. last year. -EPS: $0.74 vs. $0.39 last year. -Revenue: $194.93 Mln vs. $82.70 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Millrose Properties Inc When Issued
|
05.05.26
|Ausblick: Millrose Properties zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Millrose Properties stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)