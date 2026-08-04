Millrose Properties Aktie
WKN DE: A40YUR / ISIN: US6011371027
|
04.08.2026 15:10:38
Millrose Properties, Inc. Q2 Profit Advances
(RTTNews) - Millrose Properties, Inc. (MRP) released earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $125.88 million, or $0.76 per share. This compares with $112.76 million, or $0.68 per share, last year.
Excluding items, Millrose Properties, Inc. reported adjusted earnings of $127.56 million or $0.77 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 32.1% to $196.85 million from $149.00 million last year.
Millrose Properties, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $125.88 Mln. vs. $112.76 Mln. last year. -EPS: $0.76 vs. $0.68 last year. -Revenue: $196.85 Mln vs. $149.00 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Millrose Properties Inc When Issued
|
03.08.26
|Ausblick: Millrose Properties verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Millrose Properties stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Millrose Properties zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Millrose Properties stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Millrose Properties Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Millrose Properties Inc When Issued
|28,65
|2,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Gewinnen -- DAX verzeichnet neue Bestmarke -- US-Bösen stärker erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Dienstag erneut stärker. Die US-Börsen dürften erneut zulegen. Die Börsen in Fernost tendierten am Dienstag mehrheitlich mit positiven Vorzeichen.